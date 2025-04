Primer discurs de Belén López al capdavant de les CCOO: «Serem un sindicat feminista, de classe i de país»

Declaració d'intencions de Belén López. La nova secretaria general de Comissions Obreres (CCOO) ha fet el seu primer discurs com a líder del sindicat més gran de Catalunya. L'ha aprofitat per reivindicar les que vol que siguin les línies mestres de la seva etapa. Feminisme i consciència de classe.

“Volem ser motor de transformació social, i ho farem com a sindicat feminista, de classe i de país”, ha afirmat López. La catalana ha reivindicat “una mirada diferent, la de les dones feministes de classe treballadora” com a instrument per transformar la realitat, davant d’aquells que “enyoren les velles jerarquies de dominació i explotació de classe i de gènere”.

La flamant secretària general és fidel als seus orígens, d'adolescent va fer de voluntària a una residència de gent gran i ara reclama un pacte nacional de cures. Ha assegurat que la responsabilitat de reconfigurar-ho és de l’administració, però també de les empreses i ha reclamat reduccions de jornada sense disminuir salari, permisos retribuïts i reorganitzar el treball. “Ja està bé de fer negoci a les espatlles de les dones”, ha sentenciat.

López ha començat el seu discurs assegurant que ha vingut a “recuperar part de la bretxa discursiva acumulada des de fa anys” i agraint la confiança. “No us podeu imaginar com estic d'orgullosa de ser la primera secretària general”, ha dit. Va ser escollida aquest dimarts amb un 98,1% dels vots i agafa el relleu de Javier Pacheco després de vuit anys de mandat.