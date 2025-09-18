Quatre empreses catalanes, entre les millors del món

Hi ha tres factors que diuen si la teva empresa és de primera o no: la satisfacció dels treballadors, el creixement d'ingressos i la transparència i sostenibilitat. Aquests són els indicadors que la revista Time analitza per definir el llistat de les millors empreses de l'any. Enguany, quatre empreses catalanes han aconseguit entrar dintre del rànquing del World’s Best Companies of 2025.
Es tracta d'un llistat de 1.000 companyies que, juntament amb Statista, Time els atorga una puntuació valorant aquests tres àmbits. Així, en la tercera edició d'aquest rànquing, les empreses Grifols, CaixaBank, Banc Sabadell i Mango són considerades de les millors del món.
En primer lloc, la que acumula una major puntuació i, per tant, es col·loca en millor posició de les quatre hi ha Grifols, que ocupa el lloc 317 amb 84,67 punts. A més, la revista també ordena les companyies en funció de la satisfacció dels treballadors amb l'empresa. En aquest sentit, Grifols és la 271 de les 1.000, que també és la millor posició en comparació amb la resta de catalanes. D'altra banda, l'àmbit que valora la transparència i sostenibilitat, li atorga la 447a plaça. I, pel que fa al rendiment econòmic, el de Grifols es valora com "molt alt". Així, Grifols, que es dedica a la producció i comercialització de medicaments derivats del plasma i altres productes farmacèutics, es consolida així com la millor empresa de Catalunya del 2025.
En segon lloc, hi ha CaixaBank, a la 319a posició general del llistat. En aquest cas, però, si es valora el benestar dels treballadors, el banc català -però que continua amb seu a València- es queda amb el 974è lloc. Per contra, la transparència i sostenibilitat és molt ben valorada per Time i Statista, que l'atorguen la 22a plaça. Finalment, l'increment d'ingressos també es considera "molt alt".
Seguidament, ens trobem amb Banc Sabadell, que es troba gairebé a la meitat del rànquing, amb el lloc 509, amb 81,94 punts. En la línia de CaixaBank, la satisfacció dels empleats posiciona el Banc Sabadell a la plaça 956. D'altra banda, també acostant-se a la tendència de l'altre banc, el Sabadell també té una bona posició quant a transparència i sostenibilitat, que es troba al rang 114. Finalment, el rendiment econòmic es queda només amb l'etiqueta "d'alt".
Per acabar, la quarta i última companyia catalana és Mango, a la posició 589 amb un 80,84. El benestar dels treballadors de la multinacional tèxtil els posiciona al lloc 729 i, gairebé al mateix lloc, la transparència i sostenibilitat al 791. I, per acabar, l'increment d'ingressos es considera "molt alt".