Resposta de la UE a Trump: aranzels del 25% a més d'un miler de productes dels Estats Units

Moviment de la Unió Europea contra Donald Trump. La Comissió ha aprovat gravar amb un aranzel del 25% -o del 10% en alguns casos- més d’un miler de productes dels Estats Units. Des d’ous, tabac, diamants o gallines de corral, fins a iots, roba, calçat, taps de plàstic, oli de palma o maquillatge. Els aranzels entraran en vigor gradualment, amb una primera onada que es començarà a aplicar el 15 d’abril.

És el primer paquet de contramesures que la Comissió Europea posarà en marxa com a resposta al gravamen del 25% imposat per Donald Trump a les importacions d’acer i alumini de la UE. Hongria ha estat l'únic soci europeu que hi ha votat en contra.

El llistat no inclou ni el bourbon ni el vi estatunidenc. Després que països com França o Itàlia expressessin les seves reticències a imposar gravàmens al whisky nord-americà per por que Trump tirés endavant l’amenaça d’imposar aranzels del 200% al sector del vi i el cava europeus. De la llista també han acabat caient els làctics.

El valor del paquet d'aranzels ascendeix fins als 21.000 milions d’euros i s'aplicarà en dues fases: la primera a partir del 15 d'abril, quan es recuperaran els aranzels aplicats durant el primer mandat de Trump i que es van suspendre amb l’arribada de Joe Biden.

La segona fase serà a partir del 15 de maig, quan entrarà en vigor una nova onada d’aranzels a béns que s’han afegit al llistat després que Brussel·les hagi consultat els estats membres i la indústria europea. A més, hi haurà una tercera tanda d’aranzels que entrarà en vigor l’1 de desembre, per motius del calendari de collita, i que afectarà només la soja i les ametlles provinents dels Estats Units.

L’objectiu de Brussel·les és atacar els productes que puguin fer més mal a l’economia nord-americana sense arribar a perjudicar l’economia europea. Tot i que la llista de productes que la UE pot atacar té un límit, la mateixa presidenta Von der Leyen ha insistit diverses vegades que té “tots els instruments sobre la taula” per respondre als aranzels dels Estats Units.