Aitana Bonmatí, una culer més a Milà, s'anima a dir un resultat: «No vull patir»

Uns 4.000 aficionats del Barça ja són o es troben anant cap a Milà per presenciar la tornada de les semifinals de Champions contra l'Inter. Entre tots ells, hi ha una culer especial que no es vol perdre un dels partits més importants de l'última dècada blaugrana: Aitana Bonmatí.

La millor jugadora del món ha compartit una imatge a través de les xarxes socials des de la plaça del Duomo. Amb una samarreta del Barça i dos amics, fa una mica de turisme per la ciutat italiana abans del partit transcendental. Les hores es fan molt llargues per milers de culers que esperen el partit amb il·lusió i patiment a parts iguals.

La presència d'Aitana Bonmatí al centre de Milà ha cridat l'atenció d'aficionats que li demanaven fotos, i també dels mitjans de comunicació. En declaracions al Què t'hi jugues de Ser Catalunya, la de Sant Pere de Ribes s'ha mostrat optimista amb el resultat d'aquest dimarts a la nit. "Guanyarem, oi tant que guanyarem", ha dit Aitana, que ha tingut més dubtes amb el resultat.

Finalment, s'ha mullat per l'1-2 a favor del Barça, però també ha confessat que no vol patir. "Prefereixo pocs gols que masses com l'altre dia", ha dit en referència a l'empat a tres gols del partit d'anada a Montjuïc. Tant de bo el pronòstic es compleixi i, independentment del molt o poc patiment, el Barça sigui a la final de Múnic.