Dard de Raphinha a Xavi: «No confiava en mi»

Raphinha és un dels líders del Barça de Hansi Flick. Els registres d'aquesta temporada fins i tot el situen entre els candidats a la Pilota d'Or. Però els inicis al club blaugrana no van ser fàcils. I el brasiler, que destaca per parlar sempre clar, ha recordat com van ser les dues temporades sota les ordres de Xavi Hernández.

I s'ha quedat a gust. En una entrevista amb la periodista brasilera Isabela Pagliari, Raphinha ha deixat anar diversos dards cap al tècnic terrassenc. "Sentia que ni ell ni el cos tècnic confiaven en mi", ha sentenciat, tot lamentant que sempre fos el primer substituït en cada partit.

"Jo entregava tot el que havia d'entregar i resolia els partits, però quan hi havia algú altre sempre el posava sense pensar-ho", continua el brasiler. Raphinha recorda un episodi en un partit en què va donar un cop de puny a la banqueta. Era un Barça-Manchester United d'Europa League en què havia marcat: "Havia jugat molt bé, i quan vaig veure que era el primer canvi no m'ho podia creure".

La ruptura era real entre el terrassenc i el brasiler. Raphinha assegura que va mantenir diverses converses amb Xavi per mirar d'arreglar les coses, però la situació no va canviar. Així doncs, el davanter deixa entreveure que tenia pensat abandonar el club si Xavi es mantenia com a entrenador la pròxima temporada.

Però les coses van canviar amb l'arribada de Hansi Flick. El tècnic alemany va trucar-li durant les vacances d'estiu i va dir-li que comptava amb ell. Per altra banda, la dona de Raphinha va demanar-li que no marxés al futbol saudita, ja que perdria la motivació de guanyar títols.

"Vaig pensar que si el nou entrenador era una persona justa, podria conquerir-lo, i amb menys d'una setmana ho vaig aconseguir", conclou el brasiler. Raphinha també es desfà amb elogis cap a Flick, a qui considera una persona que es preocupa per tots els jugadors, tant si juguen com si no ho fan.