Aleix Espargaró pateix un greu accident de moto: quatre vèrtebres trencades i moltes contusions

L'expilot de carreres Aleix Espargaró, que actualment treballa com a pilot de prova de l'equip d'Honda -l'encarregat de calibrar el funcionament de les motos i els circuits els dies previs a l'inici dels grans premis-, ha patit un greu accident de moto mentre treballava. Aquest passat dimarts, mentre testejava el circuit de Sepang, a Malàisia, el pilot originari de Granollers va patir una caiguda que li ha provocat la fractura de quatre vèrtebres i múltiples contusions.
Tal com explica a través d'una publicació a Instagram, l'accident ha estat molt a punt d'afectar-lo a la medul·la espinal, la qual cosa hagués tingut un impacte molt fort per a la seva vida. Probablement, de fet, no hauria pogut tornar a pujar a una moto mai més. "Dimarts, durant els tests aquí a Sepang, vaig patir una caiguda molt forta. Com a conseqüència, vaig sofrir diverses contusions i quatre vèrtebres fracturades, encara que per molt poc, i, afortunadament, no van afectar la medul·la espinal", expressa en la seva publicació a les xarxes socials.
El pilot català ha estat ingressat durant uns dies a l'hospital de Malàisia, on ha rebut els primers tractaments conseqüència de l'accident fins a rebre el permís per poder viatjar de nou a Catalunya. Ara, un cop aterri, Espargaró avaluarà amb l'equip de la Quirón Dexeus si cal sotmetre's a intervenció quirúrgica per posar remei a les seves ferides.
Espargaró confia tornar a pilotar
En aquest mateix missatge, després d'agrair el tractament rebut per l'equip mèdic de l'Hospital CU Aurelius, on ha estat ingressat des de l'accident, Aleix Espargaró ha volgut llençar un missatge d'esperança i s'ha mostrat convençut que tornarà a pujar a una moto. En aquest missatge, també ha agraït la confiança de l'equip d'Honda, per on treballa actualment com a testejador privat.