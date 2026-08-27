Amnistia Internacional reclama una investigació sobre l'agressió policial a Elx

Amnistia Internacional demana aquest dijous una investigació "externa, independent i imparcial" sobre l'actuació de la policia espanyola a Elx el passat diumenge per, així, "determinar responsabilitats". Ara bé, l'organització "valora positivament" en un missatge a 'X' l'obertura d'una informació reservada en el si del cos policial per analitzar els fets. "Lamentem l'ús excessiu de la força contra un aficionat del Barça, menor d'edat", escriu Amnistia Internacional, que emmarca dins la llibertat d'expressió la "mera exhibició" d'una estelada.\r\n\r\nDe fet, demana que es "permeti" lluir banderes independentistes en pròxims partits. L'entitat s'ha mostrat també molt crítica amb l'actuació de la policia espanyola: "A un li continuen pegant quan ja es trobava reduït a terra i immobilitzat per diversos agents, arribant a rebre un cop de colze a la cara", afegeix l'organització, que avisa que es tracta d'un "ús excessiu de la força no compatible amb els estàndards internacionals".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nL'agressió policial per l'estelada revifa els vestigis del procés Oriol March\r\n\r\n