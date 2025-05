Ayuso dona la Medalla d'Or de la Comunitat de Madrid a Carvajal: «Té més Champions que el Barça»

El lateral i un dels capitans del Reial Madrid, Dani Carvajal, ha rebut aquest dimarts la Medalla d'Or de la Comunitat de Madrid de la mà de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que s'ha recordat de l'etern rival en el discurs d'entrega. "Té més Lligues de Campions que el Barça en tota la història", ha dit per provocar els riures i els aplaudiments del públic. Al seu torn, el futbolista, vinculat en diverses ocasions amb postulats d'extrema dreta, ha destacat Madrid com "una regió fantàstica per viure que mai toca sostre".

En un acte al qual hi ha assistit també el president blanc, Florentino Pérez, Ayuso ha comparat Carvajal amb altres referents esportius com Rafa Nadal i ha destacat el paper del jugador en els èxits del Reial Madrid a Europa en la darrera dècada. I és que Carvajal és l'únic jugador de la història en jugar com a titular sis finals de la Champions, que ha guanyat en totes les ocasions. Això fa que tingui un títol més que el Barça, que ha aixecat cinc orelludes.

🏆 Ayuso sobre Carvajal: "Dani tiene más Champions que el Barcelona en toda su historia"



El futbolista ha reivindicado a Madrid como una región "fantástica para vivir" y que "no toca techo nunca" tras recibir la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid pic.twitter.com/H171oJOYhn — El Periódico de España (@ElPeriodico_Esp) May 27, 2025

Carvajal ha aprofitat l'ocasió per destacar la feina del PP i Ayuso a la Comunitat de Madrid i ha afirmat que el premi és un "honor absolut" per a ell. Sigui com sigui, la cobertura de la cita als mitjans i els comentaris a les xarxes socials se centren en el dard de la presidenta madrilenya al Barça.