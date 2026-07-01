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Barcelona instal·larà 35 fonts d'aigua durant el Tour de França

Esports

  • Veïculs oficials del Tour de França -

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Publicat el 01 de juliol de 2026 a les 18:44
Actualitzat el 01 de juliol de 2026 a les 18:48

L'Ajuntament de Barcelona instal·larà 35 fonts d'aigua mòbils als espais per on passarà el Tour de França, per tal que les persones que assisteixin a l'esdeveniment tinguin més indrets per hidratar-se. El consistori barceloní adopta aquesta mesura davant l'episodi d'altres temperatures que enfronta la ciutat, alhora que reforça les recomanacions de Protecció Civil per prevenir els riscos associats a la calor.

En concret, es recomana consultar accessos i afectacions a la mobilitat abans d'adreçar-se a algun dels punts per on passaran els ciclistes, beure aigua sovint, fer servir roba lleugera i protegir-se amb gorra, barret o paraigua. També es recomana fer pauses en zones d’ombra o en espais climatitzats sempre que sigui necessari.

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