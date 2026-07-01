Barcelona instal·larà 35 fonts d'aigua durant el Tour de França

L'Ajuntament de Barcelona instal·larà 35 fonts d'aigua mòbils als espais per on passarà el Tour de França, per tal que les persones que assisteixin a l'esdeveniment tinguin més indrets per hidratar-se. El consistori barceloní adopta aquesta mesura davant l'episodi d'altres temperatures que enfronta la ciutat, alhora que reforça les recomanacions de Protecció Civil per prevenir els riscos associats a la calor.\r\n\r\nEn concret, es recomana consultar accessos i afectacions a la mobilitat abans d'adreçar-se a algun dels punts per on passaran els ciclistes, beure aigua sovint, fer servir roba lleugera i protegir-se amb gorra, barret o paraigua. També es recomana fer pauses en zones d’ombra o en espais climatitzats sempre que sigui necessari.\r\n\r\n\r\n\tTota la informació del Grand Départ del Tour de França a Barcelona i Catalunya\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nEl Tour arriba a Catalunya amb carrers i carreteres tallades: totes les afectacions i calendari Marc Orts i Cussó\r\n\r\n