Carles Puyol no va participar en el congrés sobre masculinitat a Mèxic per «problemes de salut»

Fa menys d'un setmana que va tenir lloc a Mèxic el Fearless Masculinity, un congrés sobre la crisi de masculinitat que va generar molta polèmica al país i va sorprendre amb un cartell que incloïa la participació de l'exjugador del Barça Carles Puyol en una de les xarrades, però que finalment no ha assistit per problemes de salut.
El programa del certamen el presentava com el "capità que va dur Espanya cap a la victòria més gran de la història", i Puyol era l'encarregat de fer-hi una de les ponències dissabte, però segons ha avançat Rac1 després de parlar amb Adan Padilla, periodista del Periódico Mural de Guadalajara, l'organització va anunciar el mateix dia "per micròfon que Carles Puyol no s'hi presentaria per problemes de salut".
Segons el periodista, la majoria d'assistents del congrés esperaven amb ganes la xarrada de l'exjugador del Barça que, sense més detalls, no es va presentar al congrés. Tot i això, "no hi va haver cap gran escàndol", explica a Rac1 Padilla.
Aquestes jornades, que es tornaran a celebrar l'any que ve tot i la polèmica que han generat a Llatinoamèrica, naixen per "recuperar la vertadera identitat, aixecar-se amb valentia i viure amb un propòsit". Estan enfocades a homes en crisi "que busquen claredat i força", així com a les dones "que desitgen entendre el cor de l'home i acompanyar-lo millor". A més, per accedir-hi calia comprar entrades que anaven des dels 100 fins als 390 euros.
Polèmica a Mèxic
El congrés ha generat polèmica a Llatinoamèrica, i diverses entitats han declarat estar-hi en contra perquè asseguren que promou el patriarcat i la violència masclista. De fet, la majoria dels ponents són catòlics confessos i també hi ha sacerdots i missioners. Davant dels fets, les autoritats mexicanes han volgut retirar les subvencions que havien de concedir a les jornades.