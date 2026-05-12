Sergio Ramos compra el Sevilla

Sergio Ramos és el nou propietari del Sevilla, segons ha avançat la Cope. El futbolista andalús hauria arribat a un acord amb la propietat del club després d'una reunió entre ambdues parts d'aquest dimarts. Després de mesos de negociacions i estires i arronsa, finalment l'excentral del Sevilla passarà, ara, a ser-ne el propietari un cop es concreti la compra. Falten, però, alguns serrells per resoldre, ja que la notaria encara hauria d'aprovar l'acord.\r\n\r\nLa situació esportiva de l'equip és delicada. Els de Nervión estan immersos en la lluita per evitar el descens quan falten tres jornades per acabar la lliga i, el futur de l'entitat a Primera Divisó encara no està garantit. La situació de Ramos, a més, és peculiar. El central, tot i estar sense equip des que va marxar del Monterrey el darrer desembre no està retirat.\r\n\r\nAra bé, la possibilitat de veure'l jugant al Sevilla sent-ne el propietari és inimaginable, ja que la Reial Federació Espanyola de Futbol va aprovar el 2025 una resolució per prohibir les "relacions comercials o de propietat que creïn conflictes d'interès". Aquest moviment, conegut com la Llei anti-Piqué, arriba després de l'arribada del català a la propietat de l'Andorra i limita als esportistes a no poder ser propietaris o directius del mateix club. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nLeo Messi compra un edifici emblemàtic a Barcelona per 11,5 milions d'euros\r\n\r\n