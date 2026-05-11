11 de maig de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Esports

Estelades i càntics de «Visca el Barça i visca Catalunya» durant la rua dels campions

  • Els aficionats del Barça corren per carrers alternatius per poder avançar i veure els seus jugadors preferits -

ARA A PORTADA

Publicat el 11 de maig de 2026 a les 19:22
Actualitzat el 11 de maig de 2026 a les 19:25

L’afició blaugrana acompanya els autobusos dels jugadors tenyint els carrers de Barcelona amb banderes del Barça i estelades. Els joves corren per carrers alternatius per intentar avançar amb la rua i celebrar amb els blaugranes. Entre els seguidors es repeteix el càntic “Visca el Barça i visca Catalunya”, i són molts els que celebren que “hi hagi tants jugadors catalans” al primer equip. “M’identifico molt amb Casadó, Bernal, Cubarsí i Fermín”, expliquen un grup de joves vingut de Ripoll.

La comitiva de la rua d'aquest dilluns ha sortit de l'Spotify Camp Nou i, ara, es troba entre Balmes i Gran Via de les Corts Catalanes. Després, continuarà per Passeig de Gràcia, Provença, Aribau, Londres, Avinguda de Sarrià, Travessera de les Corts, Arístides Maillol i finalitzarà, de nou, al camp del Barça

Et pot interessar