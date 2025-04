Carvajal provoca i amenaça un jugador de l'Arsenal al túnel de vestidors agafant-lo pel coll

L'eliminació del Reial Madrid de la Champions va tenir la seva dosi de batussa. Però no la va protagonitzar un jugador que disputés el partit. Va ser Dani Carvajal, lesionat de gravetat des del mes d'octubre, qui es va encarar amb Bukayo Saka, golejador de l'Arsenal, just abans del descans.

Les càmeres de Movistar van captar com, quan Saka enfilava el túnel de vestuaris, Carvajal, vestit de carrer se li apropava per recriminar-li alguna cosa a l'orella. Saka no va reaccionar i va seguir caminant. Va ser llavors quan Carvajal va agafar-lo pel coll mentre l'assenyalava amb el dit. Membres de la seguretat de l'estadi, i de la plantilla de l'Arsenal van haver de separar el jugador del Madrid perquè la picabaralla no anés a més.

Tensión entre Carvajal y Saka justo en el descanso de la primera parte. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/BT4vAL4bUt — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 16, 2025

Aparentment, no hi ha motius perquè Saka i Carvajal estiguessin enfadats, perquè el jugador del Madrid ni tan sols era al camp. Durant la primera part, Saka va fallar un penal llançat a l'estil panenka. A la segona part es va refer marcant de vaselina el primer gol de l'Arsenal que va deixar l'eliminatòria pràcticament sentenciada.