La Verge no baixa i el Madrid s'acomiada de la Champions

Ni Juanitos, ni manicomis ni miracles. La Verge no ha baixat al Bernabéu i el Madrid s'acomiada de la Champions (1-2, 1-5 al global). L'Arsenal, impassible a la mística de les grans nits europees blanques, ha fet bona la renda de tres gols que portava de Londres i s'enfrontarà al PSG a les semifinals. L'altre bitllet a Múnic se'l jugaran el Barça i l'Inter.

El guió de la primera part ha estat el que havien imaginat els madridistes optimistes i els barcelonistes pessimistes. L'Arsenal ha tingut dues ocasions clares en els primers deu minuts i un penal al quart d'hora de joc. Semblava l'ocasió propícia per sentenciar l'eliminatòria, però Saka ha executat horripilantment un panenka i ha encès el Bernabéu.

Els madridistes somreien per sota del nas com aquell qui reviu una escena ja coneguda d'una pel·lícula que ha vist cent cops. I el somriure ha passat a riallada quan l'àrbitre ha assenyalat un rigorós penal sobre Mbappé. Tan rigorós que el VAR l'ha avisat que l'havia d'anul·lar.

L'equip d'Ancelotti hi posava esma. Celebrava cada fora de banda, convençut que en qualsevol moment es desfermaria la bèstia. Però res més lluny de la realitat. El Madrid no juga com un equip, i l'Arsenal que sí que ho fa, es defensava sense massa problemes.

Del miracle a la redempció

El temps s'esgotava i els madridistes han començat a suplicar un miracle. I esperant el miracle ha arribat la redempció. Saka, erràtic al penal, s'ha perdonat amb una vaselina sobre Courtois que culminava una jugada col·lectiva i deixava el Madrid anestesiat.

El partit encara guardava una aclucada d'ull. Saliba, un jove central francès d'allò més imponent, ha regalat un gol digne d'infantils a Vinicius. L'empat ha estat un miratge. El Madrid ha seguit demostrant una incapacitat sagnant per generar joc i ocasions, i abocat a l'atac amb més cor que cap, Martinelli l'ha sentenciat amb l'1-2 al contraatac.

L'epitafi dels blancs ha estat la lesió de Mbappé. El davanter francès, sancionat amb un partit per la salvatge entrada al partit del cap de setmana, s'ha fet mal al turmell i ha estat substituït. És dubte per la final de Copa contra el Barça, la penúltima de les bales que li queden al Madrid per no acabar la temporada en blanc.