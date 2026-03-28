Catalunya i el Barça promocionen l'arribada de turistes per Sant Jordi

Sis jugadores i jugadores del Barça protagonitzen la campanya internacional de Catalunya per Sant Jordi. Amb el títol "The great journey through colours", Aitana Bonmatí, Pau Cubarsí, Alexia Putellas, Eric Garcia, Ona Batlle i Ferran Torres conviden a descobrir la cultura catalana en el marc de la diada de Sant Jordi.
Es tracta d’una acció de promoció internacional impulsada per l’Agència Catalana de Turisme del Departament d’Empresa i Treball i el Barça, amb l’objectiu de donar a conèixer Catalunya a través de la seva cultura, patrimoni i identitat.
La campanya busca reforçar el posicionament internacional de Catalunya, captar nous públics i consolidar el vincle entre el territori i el FC Barcelona, situant la cultura i Sant Jordi com a eixos centrals del relat.
Una crida perquè turistes gaudeixin de Sant Jordi
“The Great Journey Through Colors” és una proposta digital que convida els fans del Barça d’arreu del món a descobrir Catalunya i tenir l’oportunitat de viure una experiència única per conèixer el territori durant la diada de Sant Jordi.
La campanya es desplega, principalment, a través de les xarxes socials del FC Barcelona i de l’ACT (Catalunya Experience), fins al pròxim 7 d’abril. També es realitzaran accions de comunicació en línia que permeten arribar a audiències internacionals i reforçar el posicionament de Catalunya com a destinació turística cultural.
A més, en el marc de la campanya, tots els participants rebran una guia digital exclusiva amb recomanacions culturals de Catalunya a partir de les preferències dels sis jugadors i jugadores participants.