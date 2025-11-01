Comencen les obres a Can Dragó perquè hi pugui jugar l'Europa

L'Ajuntament de Barcelona començarà la setmana vinent les obres per adequar el camp de futbol de gespa natural de Can Dragó perquè pugui acollir els partits oficials del Club Esportiu Europa a Primera RFEF a partir del 15 de gener.
L'adequació inclou ampliar la capacitat fins als 3.000 espectadors. Les obres estan pressupostades en 1,5 milions d'euros i inclouen també la renovació de tot l'enllumenat del recinte. A més, es faran altres intervencions consensuades amb les entitats que les utilitzen per minimitzar l'impacte en el funcionament habitual del centre mentre durin. Can Dragó és un espai esportiu situat al número 473 de l'avinguda Meridiana, al districte de Nou Barris, on actualment es fan entrenaments d'atletisme, i serà la nova casa del club gracienc de cara a la segona part de la temporada, la qual estrenarà el 18 de gener.
Les afectacions
L'actuació preveu eliminar el carril de salt de llargada i salt de perxa per ampliar les dimensions del terreny de joc per a la pràctica de futbol, així com el trasllat del matalàs del salt de perxa a una nova ubicació. També es desmuntarà la gàbia de llançament de martell i disc, ubicada dins del terreny de joc, i s'incorporarà un nou sistema de reg per a les necessitats d'un terreny de joc de gespa natural.
Així, a partir del 15 de gener es preveu que el CE Europa disposi d'un camp adequat per a la disputa dels partits com a local a la ciutat, així com que Barcelona guanyi "un nou espai completament renovat per a la pràctica de l'atletisme", segons ha explicat el regidor d'Esports, David Escudé.
Per minimitzar l'impacte de les obres en la pràctica esportiva habitual a l'equipament s'ha treballat amb el gestor per millorar l'enllumenat de la zona del llac, així com la zona verda per tal que es puguin fer entrenaments. A més, s'habilitaran espais concrets del llac perquè els menors amb diversitat funcional puguin continuar amb la pràctica esportiva durant el temps que durin els treballs.
També s'està en contacte amb el Centre Esportiu La Mar Bella perquè pugui acollir temporalment entrenaments d'alguns dels atletes fins al final d’any. En la mateixa línia, s'està en converses amb altres ajuntaments per tal que algunes de les activitats es puguin fer en equipaments fora de la ciutat durant els mesos d'execució de les obres.