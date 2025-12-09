El Barça encetarà la setmana vinent una nova competició: la Copa del Rei, i ja coneix el seu primer rival: el Deportivo Guadalajara. El Pedro Escartín -l'estadi amb capacitat per 6.000 espectadors on el club de la ciutat de Castella-la Manxa disputa els partits- serà la seu, en menys de deu dies, del partit de setzens de final entre catalans i manxecs, que mai han jugat l'un contra l'altre. L'eliminatòria serà a partit únic i no hi haurà VAR.
Fundat el 1947, el Deportivo Guadalajara mai ha arribat a Primera Divisió. El seu sostre històric són les dues temporades -2011-2012 i 2012-2013- que va disputar a Segona Divisió. Actualment, competeix a Primera Federació -tercera categoria estatal- després d'assolir l'ascens la temporada passada. Malgrat el bon paper a la Copa -on ha eliminat el Cacereño i el Ceuta- a la Lliga és en posicions de descens. L'entrenador és el castellonenc Pere Martí i no hi ha cap jugador català a la plantilla.
En els darrers anys, el club manxec ha jugat a categories baixes a causa d'un descens administratiu a Segona Divisió B que va patir el 2013. L'equip va seguir baixant fins a tocar la Tercera Divisió -cinquena categoria del futbol estatal- però en els dos últims anys ha tornat a la Primera Federació.
L'únic supervivent català
El Barça debutarà a la Copa del Rei als setzens, perquè els equips que juguen la Supercopa d'Espanya estan exempts de les dues primeres rondes. Ara bé, no s'hi trobarà cap equip català. Els dos de Primera Divisió van caure a la ronda anterior, l'Espanyol contra l'Atlètic Balears i el Girona contra l'Ourense. També van ser eliminats el Sabadell, en mans del Deportivo, el Sant Andreu, pel Celta, i el Reus, per la Reial Societat. Abans també havien caigut l'Europa -en mans del mateix Reus, el Nàstic de Tarragona -per l'Atlètic Balears, l'Atlètic Lleida -eliminat per l'Espanyol, i l'Atlètic Sant Just, a qui va guanyar el Mallorca.