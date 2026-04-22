Demanen nou anys de presó per a l'exjugador de l'Espanyol, Álvaro Aguado, acusat d'agressió sexual

La Fiscalia reclama una pena de nou anys i una indemnització de 65.000 euros a l’exfutbolista de l’Espanyol Álvaro Aguado, acusat d'agressió sexual a una treballadora del club a la discoteca Opium de Barcelona el 2024.
Uns mesos després de la denúncia de la víctima, Aguado va assegurar que les relacions van ser consentides. Els fets van tenir lloc el 23 de juny de 2024, durant una festa privada a la discoteca Opium per celebrar l'ascens a primera divisió dels blanc-i-blaus, tot i que no la va organitzar el club.
Com la víctima no va presentar la denúncia fins el gener de 2025, per por de les represàlies a la feina segons va explicar ella mateixa al jutjat, les imatges de les càmeres de seguretat del local es van esborrar.
Els fets denunciats que Aguado nega
L'incident va transcórrer vora les cinc de la matinada en la discoteca Opium de Barcelona. Segons l'ACN, el jugador, que havia ingerit tres o quatre copes, va pressionar els pits i va posar la mà a la vagina de la dona, per sobre de la roba, mentre ballaven i sense el consentiment de la jove, que també havia pres una cervesa i dues copes.
A continuació van baixar als lavabos i allà el jugador la va penetrar, tot i que ella li deia que parés. L'investigat hauria impedit que ningú de fora obrís la porta del bany on estaven tancats. També la va forçar a fer-li una fel·lació. En acabar, li va dir que no es coneixien i que sortirien per separat del bany. Tot plegat fa que la noia presenti símptomes compatibles amb un trastorn per estrès posttraumàtic i segueix teràpia psicològica.
Sobre els fets ocorreguts al bany, va explicar que tenia records confusos i no recordava si hi havia hagut forcejament o no, tot i que creu que no, si el futbolista va usar preservatiu o no, tot i que creu que no, ni quanta estona va durar l'episodi al lavabo. Segons el seu relat, abans d'arribar al bany, el futbolista la va agafar de la mà i la va conduir a la part de baix de la discoteca. Tampoc recorda si van entrar al lavabo agafats de la mà, si es van treure alguna peça de roba ni la posició en la qual es va produir l'agressió.