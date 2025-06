Dos equips catalans, atrapats en un aeroport durant més de 24 hores

Autèntic malson el que han hagut de viure dos equips catalans d'hoquei patins. El primer equip masculí del Martinenc i el femení del Girona Club Hoquei s'han quedat atrapats durant 24 hores a l'aeroport de Basilea per culpa de la companyia EasyJet.

L'odissea va començar aquest diumenge a la tarda quan tots dos equips tornaven cap a Catalunya després d'haver disputat un torneig a Suïssa durant el cap de setmana. El vol que havien d'agafar va quedar cancel·lat i no se'ls va oferir cap alternativa ni un lloc on dormir ni menjar. "Han deixat les nostres jugadores dormint a terra a l'aeroport", explica el club gironí.

Dormint al terra de l'aeroport de Basilea

El mitjà públic Betevé ha pogut parlar amb un jugador del Martinenc, que ha explicat que els han cancel·lat dues vegades el vol cap a l'aeroport del Prat. El primer havia de sortir de Basilea a les nou del vespre, però anava amb una hora de retard i finalment va quedar ajornat per aquest dilluns.

Els dos equips s'han hagut de quedar a l'aeroport de la ciutat suïssa sense rebre cap comunicació per part d'EasyJet. El Martinenc va buscar un hotel per als jugadors, però no en van trobar cap amb tan poc marge. Així doncs, han passat la nit a terra de la terminal a l'espera d'un vol.

Dos vols cancel·lats i escala a Frankfurt

El malson semblava que acabava aquest dilluns amb el vol previst per a les 11 hores. Els membres de l'equip barceloní i del gironí han entrat a l'avió, però després d'una hora d'espera ja temien que l'agonia s'allargaria. I així ha estat: els han dit que hi havia una avaria a l'avió i que calia desallotjar-lo.

Llavors els han dit que, o bé es reparava l'avió, o bé se'n feia venir un des de Barcelona per cobrir el trajecte. Però al voltant de les 14.30 hores els han comunicat que el vol quedava cancel·lat i que havien d'esperar fins dimarts a poder agafar-ne un altre. Això els obligava a tornar a buscar un hotel, sense cap garantia que no haguessin de dormir altre cop al ras de l'aeroport.

Finalment, han desistit i han comprat un nou bitllet cap a Barcelona fent escala a Frankfurt. Ara bé, no significa que s'acabi el malson. El vol també va amb retard i podrien perdre l'avió que ha de fer l'escala. EasyJet només explica que retornaran els imports si presenten la factura i, per a més inri, sempre que sigui un preu raonable.