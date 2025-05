El Barça Atlètic fitxa l'autor d'un gol històric com a nou entrenador

Relleu al Barça Atlètic després d'una temporada en què s'ha certificat el descens de categoria. El club ha anunciat un acord amb Juliano Belletti perquè ocupi la banqueta del filial blaugrana durant la temporada 2025-2026. Cal recordar que l'exfutbolista brasiler és l'autor d'un dels gols més importants de la història del Barça, el de la victòria a la final de la Champions de París del 2006.

Belletti ha estat vinculat al futbol formatiu del Barça des que Joan Laporta va arribar a la presidència del club. A principis de 2024 va incorporar-se com a tècnic assistent de Rafa Márquez, qui llavors era entrenador del Barça Atlètic. El mexicà va deixar el filial per incorporar-se a l'equip tècnic de la selecció del país i això va implicar que el curs que ara ha acabat Belletti passés a ser entrenador del Juvenil A.

La temporada de l'entrenador brasiler amb el Juvenil A ha estat magnífica, amb la consecució del triplet de Copa del Rei, Lliga i Youth League -la Champions juvenil. El club destaca, més enllà dels èxits aconseguits, que Belletti ha fet una gran feina a la Masia enfocada en la formació de futbolistes.

El repte al davant no és fàcil. El Barça Atlètic va lluitar la temporada passada per l'ascens a Segona Divisió i va caure a la final del play-off contra el Còrdova. Aquest curs la dinàmica ha estat molt diferent i bona part de l'any el filial ha estat en zona de descens.

El miracle de la salvació va estar a punt d'aconseguir-se, però els blaugrana no depenien d'ells mateixos i un gol en un altre partit a l'últim minut de l'última jornada els va enviar de Primera a Segona Federació. L'any també ha estat molt convuls, amb el pas de dos entrenadors per la banqueta, i amb alguns jugadors que s'han saltat l'etapa del filial per passar directament al primer equip.

El pas de Juliano Belletti pel Barça

Així doncs, Belletti es proposa iniciar una nova etapa en què el filial blaugrana ha d'intentar pujar de categoria per assegurar-se que els joves poden formar-se als alts nivells. Cal recordar que el brasiler va formar part del primer equip del Barça entre 2004 i 2007 i, a més del gol clau contra l'Arsenal, també va guanyar dues Lligues i dues Supercopes d'Espanya. A més, amb el Brasil va ser campió del món l'any 2002.