El Barça ja té rivals per a la Supercopa d'Espanya

La Supercopa d'Espanya de la pròxima temporada, el primer títol en joc del curs, ja ha quedat configurada. El format a quatre que es disputa a l'Aràbia Saudita ha quedat definit quan encara queda una jornada perquè acabi la Lliga. Aquest any, amb un fet insòlit: el tercer i el quart de la competició domèstica es classifiquen per al torneig.

Cal tenir en compte que a la Supercopa d'Espanya hi tenen accés el primer i el segon classificat de la Lliga i els finalistes de la Copa del Rei. Aquest any, però, ha ocorregut un fet poc vist fins ara: Barça i Reial Madrid compleixen aquests mèrits. Els blaugrana han guanyat els dos títols mentre que els blancs s'han quedat a les portes de tots dos.

Així doncs, la norma marca que cal mirar qui ha quedat per darrere a la Lliga. D'aquesta manera, i quan falta una jornada per acabar la Lliga, ja queda matemàticament decidit que l'Atlètic de Madrid es quedarà a la tercera posició i que l'Athletic Club ho farà en el quart lloc.

El format també estableix que el campió de Lliga compta amb avantatge. Així doncs, el primer classificat s'enfronta contra el quart i el segon ho fa contra el tercer. Això deixa unes semifinals que enfrontaran el Barça contra l'Athletic Club i el Reial Madrid contra l'Atlètic de Madrid.

Cal recordar que els blaugrana i els bascos repeteixen l'emparellament de l'any passat. Llavors, l'Athletic Club hi anava com a campió de la Copa del Rei i el Barça com a segon classificat de Lliga. Ara bé, els blaugrana van superar els bascos per dos gols a zero i posteriorment van aconseguir el títol vencent el Reial Madrid per cinc gols a dos.