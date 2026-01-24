24 de gener de 2026

El Barça guanya la sisena Supercopa contra el Reial Madrid

Les blaugrana han guanyat per sisena vegada la Supercopa d'Espanya Femenina en el clàssic de la final en què Esmee Brugts i Alexia Putellas han sigut les protagonistes

Publicat el 24 de gener de 2026 a les 21:55
Actualitzat el 24 de gener de 2026 a les 21:57

Després de guanyar el títol en les darreres sis edicions, el Barça ho ha tornat a fer. Les blaugrana mantenen la Supercopa després del clàssic de la final contra el Reial Madrid a l'Estadi SkyFi Castalia de Castelló en què el marcador ha acabat amb un 2-0.

El partit ha començat amb un ritme intens i un Reial Madrid potent en la pressió al camp, però l'equip de Pere Romeu han guanyat el control del partit i han desbloquejat el marcador de la mà d'Esmee Brugts, que ha rematat un centre de Mapi León en el primer pal per a fer l'1-0.

El segon i el triomf ha vingut de la mà de l'estrella i capitana Alexia Putellas, ja en el tram final, que ha xutat un penal per donar-li la victòria a l'equip blaugrana i ha alçat a la grada al camp.

Amb aquesta victòria, el Barcelona aixeca el primer títol de la temporada i suma la seva sisena Supercopa d’Espanya.

Les blaugrana venen de la victòria contra l'Athletic Club (3-1) amb els gols d'Ona Batlle, Paredes i Pajor. D'altra banda, les del conjunt espanyol encara tenen el bon gust del derbi contra l'Atlètic de Madrid, que va acabar amb un 3 a 1 a favor de l'equip blanc. 

