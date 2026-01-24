El Barça guanya la sisena Supercopa contra el Reial Madrid

Després de guanyar el títol en les darreres sis edicions, el Barça ho ha tornat a fer. Les blaugrana mantenen la Supercopa després del clàssic de la final contra el Reial Madrid a l'Estadi SkyFi Castalia de Castelló en què el marcador ha acabat amb un 2-0.
El partit ha començat amb un ritme intens i un Reial Madrid potent en la pressió al camp, però l'equip de Pere Romeu han guanyat el control del partit i han desbloquejat el marcador de la mà d'Esmee Brugts, que ha rematat un centre de Mapi León en el primer pal per a fer l'1-0.
El segon i el triomf ha vingut de la mà de l'estrella i capitana Alexia Putellas, ja en el tram final, que ha xutat un penal per donar-li la victòria a l'equip blaugrana i ha alçat a la grada al camp.
Amb aquesta victòria, el Barcelona aixeca el primer títol de la temporada i suma la seva sisena Supercopa d’Espanya.
Les blaugrana venen de la victòria contra l'Athletic Club (3-1) amb els gols d'Ona Batlle, Paredes i Pajor. D'altra banda, les del conjunt espanyol encara tenen el bon gust del derbi contra l'Atlètic de Madrid, que va acabar amb un 3 a 1 a favor de l'equip blanc.