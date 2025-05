El Barça reacciona a temps i se'n surt amb victòria del camp del cuer

A punt d'enganxar-se els dits. El Barça ha hagut de pencar més del que s'esperava al camp del Valladolid per endur-se la victòria (1-2) i seguir caminat amb pas ferm cap al títol de Lliga. El gol matiner d'Ivan Sánchez l'han neutralitzat a la segona meitat les dianes de Raphinha i Fermín.

En l'impàs d'unes semifinals de Champions i al camp del cuer de la Lliga i ja descendit, Hansi Flick ha entès que era el dia per fer rotacions. L'equip semblava més aviat el d'un amistós de pretemporada. L'únic dels habituals era Pedri. Tornava Ter Stegen i debutava l'extrem del filial Dani Rodríguez.

Precisament el primer protagonista del partit ha sigut el porter alemany, que reapareixia. El Valladolid, ja sense res a perdre, ha començat el partit amb empenta i un xut d'Ivan Sánchez ha tocat en Araujo i s'ha enverinat. La pilota ha fet un moviment estrany que Ter Stegen no ha interpretat a temps i sense temps d'obrir els ulls, el Barça ja anava per darrere al marcador.

La primera part ha estat un exercici de frustració. L'equip del Barça, amb jugadors que jugaven junts per primer cop aquesta temporada, hi posava esma, però no trobava el futbol. El debutant Dani Rodríguez era el més incisiu, però s'ha dislocat l'espatlla i ha marxat del camp a la mitja hora. El seu lloc l'ocupava Lamine Yamal, que no ha pogut tenir impacte immediat al partit.

Flick ha sorprès al descans retirant Pedri, però ha fet entrat Raphinha per un erràtic Ansu Fati. Amb els dos extrems habituals al camp, el Barça ha agafat una cara més reconeixible. I a partir d'una jugada del dimoni de Rocafonda, Raphinha ha trobat l'empat.

A partir de la igualada, el partit ja ha fet baixada. El Valladolid ha vist com se li venia un tsunami de futbol a sobre. Ha optat per retrocedir metres i així ha deixat buida la frontal de l'àrea. Allà ha trobat Gerard Martín, amb una gran assistència, a Fermín, que al primer toc ha creuat la pilota per avançar al Barça i recuperar la normalitat.

El Barça ha tancat l'estrambòtic partit no sense patiment, però sumant els tres punts que era el punt transcendental. Un ensurt amb final feliç i un partit més ratllat al calendari. Les rotacions s'han acabat de cara a les dos propers duels. L'Inter i el Madrid esperen cita per acabar de definir on està el sostre del Barça de Flick.