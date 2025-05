Flick anuncia el retorn a la titularitat d'una de les figures claus del Barça

El Barça té un partit trampa aquest dissabte a Valladolid. Entremig de l'eliminatòria de semifinals de Champions i amb el clàssic el cap de setmana següent, el Barça visita el camp del Valladolid, l'últim classificat de la Lliga i ja matemàticament descendit a Segona Divisió.

Per tant, i tot i que el Barça segueix amb la Lliga en joc, Flick planteja fer rotacions per donar descans a jugadors que porten molts minuts a les cames. Casos com els de Cubarsí, Pedri o Lamine Yamal semblen clars, a banda de les baixes per lesió de Balde, Koundé i Lewandowski.

Però el tècnic alemany va sorprendre la roda de premsa prèvia al partit anunciant un retorn inesperat. El de Marc-André ter Stegen. El porter va lesionar-se el passat mes de setembre i el seu lloc a la porteria l'han ocupat primer Iñaki Peña i després Szczęsny.

Com a mínim pel duel d'aquest cap de setmana Ter Stegen recupera la titularitat, a l'espera de si serà un fet puntual o es mantindrà el que queda de Lliga. On segur que no podrà jugar és a la Champions, perquè arrel de la seva lesió el club no el va inscriu-re a partir del gener.