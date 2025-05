El Barça renova Hansi Flick fins al 2027

La grandíssima temporada que ha construït el Barça té un clar protagonista: Hansi Flick. I el club ha volgut reconèixer aquest dimecres la tasca de l'entrenador alemany amb la renovació fins al 2027. Així doncs, el projecte que ha arrancat aquest curs amb molt bons resultats es mantindrà almenys durant les pròximes dues temporades. "El viatge no ha fet més que començar", deia Flick en una de les celebracions d'aquests últims dies.

I és que, més enllà de la consecució de la Lliga, la Copa del Rei i la Supercopa d'Espanya, aquest curs marca un abans i un després. Flick ha obrat un miracle que es feia difícil de pensar abans d'arrancar la temporada. Un equip que no funcionava ha passat a ser un equip que fa el millor joc d'Europa o, com a mínim, el més divertit, i que té una mentalitat guanyadora sense límit.

Culer fins al 2027 ✍️ pic.twitter.com/093gw88Beq — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) May 21, 2025

Aquest projecte, per primer cop en prop d'una dècada, reflecteix perfectament allò de l'ADN Barça. Un dels requisits d'aquest marc teòric és la Masia, una cosa que Flick ha entès molt de pressa. La millor escola de futbol del món ha sortit al rescat del club amb la irrupció meteòrica de Lamine Yamal, acompanyat d'altres com Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Marc Casadó, Gavi, Fermín o Dani Olmo.

L'entrenador alemany també ha caigut en gràcia a Barcelona per l'actitud i les paraules. No hi ha hagut roda de premsa en què no hagi remarcat la il·lusió que li fa entrenar el Barça. No ha amagat que s'ho passa bé, que té una connexió especial tant amb els futbolistes com amb l'afició. Encara queda molt per fer, però el que ja queda clar és que s'ha guanyat el cor dels culers.