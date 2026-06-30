El Barça traspassa Ansu Fati al Mònaco

El FC Barcelona ha fet oficial aquest dimarts el traspàs d'Ansu Fati a l'AS Mònaco. L'operació s'ha tancat per 11 milions d'euros i el club blaugrana es reserva un percentatge d'una futura venda del davanter format a la Masia.\r\n\r\nAnsu Fati tanca així una etapa de més d'una dècada al Barça, on va arribar amb només 10 anys procedent del Sevilla. Amb el primer equip ha disputat 123 partits oficials i ha marcat 29 gols, després d'irrompre amb força el 2019 i convertir-se en un dels jugadors amb més potencial del club.\r\n\r\n\r\n🔴 El Barça traspassa Ansu Fati al Mònacohttps://t.co/f37J3nwEmj pic.twitter.com/uFT8gNiGsl\r\n— NacióDigital (@naciodigital) June 30, 2026\r\n\r\n\r\nLa seva carrera, però, ha estat marcada per les greus lesions que ha encadenat i li han impedit jugar amb continuïtat. En el comunicat oficial, el Barça ha agraït al davanter "el seu compromís, la seva dedicació i la seva aportació" durant tots aquests anys vestint la samarreta blaugrana i li ha desitjat molta sort tant en l'àmbit personal com professional en la seva nova etapa al conjunt monegasc.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\n\r\nVÍDEO\r\n\r\nDiscurs emotiu i amb consciència de classe de Gustavo Alfaro, seleccionador del Paraguai, després d'eliminar a Alemanya Pau Espí Solé\r\n\r\n