El Benfica de Mourinho i Trubin, l'escull del Madrid als setzens de final de la Champions

El futbol és capritxós. Avui s'ha tornat a demostrar quan l'atzar ha emparellat el Reial Madrid i el Benfica a la ronda de setzens de final de la Champions. L'eliminatòria és morbosa per tot arreu. Des de la rivalitat Mourinho-Arbeloa a les banquetes, fins al precedent del darrer dimecres, amb victòria portuguesa 4-2 i gol del porter a l'últim minut. Ara tots dos equips es tornen a veure les cares, amb una eliminatòria a doble partit i amb la tornada al Bernabéu, i el passi als vuitens de final de la Champions en joc.
En el sorteig celebrat divendres al matí, el Madrid tenia dos possibles rivals. El Bodo Glimt noruec -un equip que juga en gespa artificial i prop del Cercle Polar Àrtic- o el Benfica. Els noruecs han quedat emparellats amb l'Inter de Milà i el Benfica amb el Madrid. Per la seva part, el rival del Barça sortirà entre els guanyadors de l'eliminatòria francesa entre Mònaco-PSG o la que enfrontarà el Newcastle, anglès, contra el Qarabag, d'Azerbaidjan. El sorteig de vuitens es farà el 27 de febrer.
L'eliminatòria entre Madrid i Benfica implica que els d'Arbeloa hauran de tornar a visitar l'estadi Da Luz, on el darrer dimecres van perdre 4-2. Una derrota que els va fer caure del Top-8 i els va obligar a disputar els setzens. A més, el gol a l'últim minut d'Anatoli Trubin -porter ucraïnès del Benfica- va ser decisiu per confirmar la classificació dels portuguesos. Amb el gol van millorar la diferència de gols de l'Olympique de Marsella i els van avançar a la taula.
Arbeloa-Mourinho
A banda del morbo generat pel darrer partit, els protagonistes de la prèvia de l'eliminatòria seran a les banquetes. Mourinho va ser entrenador d'Arbeloa al Madrid i ambdós tenen una bona relació i respecte mutu. Des que Arbeloa exerceix com a tècnic, sempre s'ha desfet en elogis cap al seu homòleg, que ara, en cas d'eliminar-lo, el deixaria sense cap crèdit per seguir al Reial Madrid.
D'altra banda, Mourinho té una oportunitat d'or al davant. La seva carrera havia anat a menys en els darrers anys, arribant a entrenar equips de segona fila com el Fenerbache. Precisament, després de ser destituït per l'equip turc a principis de temporada, va fitxar-lo el Benfica al mes de setembre. Eliminar al Madrid el tornaria a posar al focus del futbol europeu.