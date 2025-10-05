El canvi de Kilian Jornet des que és pare: «Ara minimitza més els riscos»

Núria Burgada, mare de Kilian Jornet, ha entrat en antena durant el matí de diumenge a El Suplement de Roger Escapa i ha estat preguntada per l'última fita que ha aconseguit el seu fill: completar 72 cims que superen els 4.200 metres d'altitud en només un mes. L’esportista català ha completat aquesta nova fita, anomenada States of Elevation combinant trams a peu i en bicicleta que sumen un total de més de 5.100 quilòmetres.
"31 dies i 72 cims més tard, Rainier ha estat escalat. La línia ja està completa", ha anunciat al seu compte d'Instagram l'atleta. La sorpresa no queda aquí, ja que a més de l'esforç físic que suposa el recorregut, ho ha completat dos dies abans del què el seu equip havia previst, culminant amb l’ascensió al Mount Rainier, a Washington.
Escapa li pregunta pel seu fill, sobre el seu estat, i la mare entre somriures li diu que està dormint, però que sap que en acabar de fer el darrer pic "estava molt content". Tot i això, reconeix que espera parlar amb ell un cop es llevi, perquè durant el dia d'ahir només van intercanviar quatre paraules sobre les sensacions.
"L'orgull ja el té guanyat"
Burgada, davant la pregunta del presentador de si en aquests moments sent més orgull o alleugeriment, esbufega i reconeix que l'alleugeriment i que l'orgull ja va ser guanyar fa molt temps. "El patiment sempre hi és, però ha canviat la forma", diu la mare. Per exemple, explica, el darrer cim era molt complicat perquè hi ha glaceres a totes bandes i "ell el puja tot sol", fet que l'ha tingut desperta tota la nit: "Fins a les dues de la matinada, que va ser quina va arribar al cim, fins a les 6 del matí que ha baixat he estat pendent", reconeix.
Tenir un fill et canvia la vida, i en el cas de Kilian Jornet que en té tres, li ha fet veure la vida i treballar diferent: "Ell ha sigut molt meticulós i molt sistemàtic i ha après molt i ara que té tres nenes les coses les veu d'una l'altra manera i cada cosa que fa ho estudia moltíssim per minimitzar els riscos, com a mínim el que ell pot minimitzar", detalla la mare del Kilian.
Tot i això, Kilian Jornet va reconèixer que durant la primera setmana del repte no es trobava del tot bé i va seguir tirant endavant. Això, segons la mare, demostra que Jornet revela "com l'ésser humà te moltes més possibilitats de les que realment utilitzem i que entrenant-les un és capaç de fer coses que semblen impossibles". Però, així i tot, reconeix que "Kilian Jornet té límits, com tothom", tot i que no ho sembli, i que estudia per trobar quins límits es poden superar.
La conversa entre Roger Escapa i Núria Burgada ha acabat amb una citació a la muntanya per xerrar de manera més tranquil·la i conèixer com els pares de Jornet han criat i han fet créixer aquesta bèstia muntanyenca.