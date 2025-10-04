La gesta inèdita de Kilian Jornet

Kilian Jornet ha tornat a superar els seus propis límits, de nou, als Estats Units on ha completat 72 cims que superen els 4.200 metres d’altitud en només un mes. L’esportista català ha completat aquesta nova fita, anomenada States of Elevation combinant trams a peu i en bicicleta que sumen un total de més de 5.100 quilòmetres.\r\n\r\n"31 dies i 72 cims més tard, Rainier ha estat escalat. La línia ja està completa", ha anunciat al seu compte d'Instagram l'atleta. La sorpresa no queda ací, ja que a més de l'esforç físic que suposa el recorregut, ho ha completat dos dies abans del què el seu equip havia previst, culminant amb l’ascensió al Mount Rainier, a Washington.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\nVer esta publicación en Instagram\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\nUna publicación compartida de Kilian Jornet (@kilianjornet)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n"És una manera d'explorar els meus límits físics, cognitius i mentals; i també d'explorar la geografia d'aquestes muntanyes", explica l'atleta al vídeo d'Instagram en què va anunciar el seu nou repte. L’aventura va començar el 3 de setembre al Longs Peak, a Colorado, i ha suposat més de 488 hores d’activitat i un desnivell acumulat de 403 quilòmetres.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\nVer esta publicación en Instagram\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\nUna publicación compartida de NNormal (@nnormal_official)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n"És una oportunitat de descobrir els problemes que tenen aquestes comunitats i l'entorn natural en què viuen", va explicar Jornet. States of Elevation ha connectat els 72 cims més alts dels Estats Units continentals en un recorregut que ell mateix ha descrit com “una combinació de diversos Tours de França i desenes de maratons, però a gran altitud”.\r\n