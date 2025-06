Emotiu comiat d'Ingrid Engen del Barça: «Barcelona s'ha convertit en casa meva»

Baixa notòria al Barça. La noruega Ingrid Engen abandona el club després de quatre temporades en les quals ha guanyat 13 títols. La ja exfutbolista blaugrana també ha publicat una carta de comiat en català i en anglès agraint les experiències viscudes: "Barcelona s'ha convertit, i així ho sentiré sempre, en casa meva".

En la carta, Engen explica que han estat "quatre anys increïbles en un club increïble" i celebra els "moments inoblidables" que ha viscut amb les seves companyes. "Hem aconseguit somnis i he gaudit cada dia", reivindica, mentre recorda que continuarà animant-les a totes.

Carta d’Ingrid Engen a l’afició 💌 pic.twitter.com/pNm5wUhTqR — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) June 11, 2025

Engen també ha donat les gràcies a tot l'staff i l'equip mèdic, del que ha après i l'han fet millor professional. "Ha estat un somni portar aquesta samarreta i jugar per aquest club", ha dit, recordant que res hagués estat possible sense "l'afició meravellosa". "Gràcies per tot l'amor i el suport que m'heu donat", ha escrit.

Per últim, la futbolista noruega també ha tingut paraules per a Mapi León, la seva parella, a qui ha conegut al Barça. "Gràcies per ser el millor suport a la vida i sempre estaré agraïda a Barcelona per haver-me portat fins a tu", ha conclòs.

La trajectòria d'Ingrid Engen al Barça

La jugadora noruega, de 26 anys, posa punt final a una etapa de quatre temporades amb el Barça en la qual ha disputat 152 partits i ha aconseguit un total de 13 títols com a blaugrana. El club li desitja molta sort en el futur, tant a nivell personal com a nivell professional.

L’etapa d’Engen a Barcelona ha comptat amb vuit gols marcats i dues posicions en les quals ha rendit de meravella. I és que la noruega, que va arribar per jugar com a migcampista, ha acabat sent una referència a l’eix de la defensa i les dues últimes temporades ha disputat molts minuts com a central.

Cal destacar, per sobre de tot, la temporada 2023/24. La ja exfutbolista del Barça va disputar gairebé tot el curs de central a causa de la lesió de Mapi León i va completar una temporada extraordinària fent parella de centrals amb Irene Paredes. Va disputar un total de 40 partits aquell curs i va disputar partits extraordinaris tant a la Lliga com a la Lliga de Campions.