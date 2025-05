Ensurt a Lisboa: roben el trofeu de la Champions femenina

Aquest dissabte 24 de maig es disputa la final de la Lliga de Campions femenina a Lisboa entre el Barça i l'Arsenal, i gairebé es fa sense la gran protagonista: la copa. Millor dit, una de la rèplica que s'exposa a la prèvia. I és que la policia portuguesa ha hagut de desplegar un operatiu per recuperar-la després que els integrants d'una de les empreses proveïdores de l'Estadi José Alvalade l'hagin intentat robar.

Va ser en la festa posterior a la consecució del títol de lliga de l'Sporting de Lisboa, qui hi juga com a local, quan els lladres van aprofitar el caos per sostreure el trofeu i portar-lo a una de les furgonetes de l'empresa, tal com ha detallat el diari Record. Els treballadors van aprofitar que tenien accés a la sala on es guardava el trofeu per robar-lo juntament amb més material.

La policia es va activar ràpidament i, amb l'ajuda de les imatges de les càmeres de seguretat proporcionades pel club, van identificar tots els lladres implicats i van recuperar la majoria del material. La UEFA ha confirmat que el trofeu real està ben protegit i no es distribuirà fins al moment de la veritat.