Euskadi s'enfrontarà per primer cop a Espanya en un torneig internacional

Precedent important pel que fa al reconeixement de les seleccions no estatals. Ja hi ha data i hora per al primer partit de la història que enfrontarà Euskadi i Espanya en un torneig internacional. Es tracta de la Lliga de les Nacions de pilota basca, que arrenca a principis de juny, i que suposarà el debut de la selecció basca des que va ser reconeguda de manera oficial.

Tot plegat encara en plena polèmica sobre aquesta oficialitat. Cal recordar que la Federació Internacional de Pilota Basca va reconèixer el passat desembre de 2024 l'oficialitat de la selecció basca i l'entrada de la Federació Basca a l'organització. Ara bé, la federació espanyola va presentar un recurs que està en mans del Tribunal d'Arbitratge de l'Esport (TAS).

Amb tot, la selecció espanyola ha dit que participarà en el torneig malgrat que considera que no és oficial per la inclusió de la selecció basca. Sigui com sigui, el calendari ha estat endiablat i ha volgut que el debut de la selecció basca femenina es produeixi contra Espanya el pròxim 4 de juny a les 19 hores. Els combinats masculins també poden trobar-se en algun moment de la competició si avancen de ronda.

Cal recordar que si la selecció basca de pilota basca és una realitat és gràcies a un acord polític. El govern espanyol i el Partit Nacionalista Basc (PNB) van pactar una modificació de la llei de l'esport que implicava l'oficialitat de federacions no estatals si aquell esport tenia un arrelament especial en un territori. El TAS hauria de prendre una decisió en les pròximes setmanes, però es preveu que sigui posterior a la disputa del partit.

Els fets són un pas important que pot obrir la porta a l'existència d'altres seleccions no estatals que competeixin en igualtat de condicions amb l'espanyola. A Catalunya, cal recordar que el Parlament fa tot just uns dies va aprovar una moció que apostava pel reconeixement oficial de les seleccions catalanes i que poguessin participar en competicions internacionals. La mesura presentada per Junts va tenir el suport de tots els grups -PSC, ERC, Comuns, CUP i Aliança Catalana- excepte PP i Vox.