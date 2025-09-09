Kosovo denuncia la Federació Espanyola de Futbol per no reconèixer el país

Polèmica geopolítica al món del futbol. La Federació de Futbol de Kosovo ha denunciat a l'espanyola per unes publicacions a les xarxes oficials en què es referien al país com a "Territori de Kosovo". Han enviat una carta a la UEFA, i un cop s'ha fet pública, la Federació Espanyola ha esborrat les publicacions.
El context de tot plegat és un partit que disputen aquesta tarda les seleccions sub-21 d'ambdós països. En les habituals publicacions prèvies al partit, el compte oficial de la selecció espanyola es referia als seus rivals com a "Territori de Kosovo".
Davant d'aquesta situació, que ja va donar-se al partit que les seleccions absolutes van disputar el 2021, la Federació de Futbol de Kosovo s'ha plantat. Ha enviat una carta al president de la UEFA, Aleksander Čeferin, on demana una "correcció pública per part de la Federació Espanyola pels seus actes inapropiats i inconsistents amb els principis de la UEFA".
Kosovo considera que la terminologia emprada per la Federació Espanyola no els reconeix com un país sobirà, tal com sí que fa la UEFA i demana a l'estament europeu una "resposta immediata".
Kosovo va declarar la seva independència de Sèrbia el 2008. Una gran majoria de països de l'ONU han reconegut aquesta república com un estat independent. Els primers van ser Alemanya, França o Estats Units, i amb el pas del temps, altres territoris com Suècia, Portugal o Aràbia Saudita també ho van fer. Però Espanya segueix sense fer-ho.