Un manifestant propalestí fa caure un ciclista espanyol de La Vuelta

Les protestes a favor de Palestina estan marcant La Vuelta, inclús s'ha arribat a cancel·lar la meta de Bilbao i ja s'havia alertat de la perillositat que suposaven les desenes de manifestants. En la quinzena etapa, a uns 57 quilòmetres de la meta de Monforte de Lemos, s'ha fet visible la perillositat: un protestant estava esperant el pas de la cursa amagat entre els arbres i quan ha vist el nombrós grup perseguidor (per davant anava Vine i Vervaeke) ha volgut saltar a la carretera.
El ciclista espanyol Javier Romo, del Movistar Team, ha estat qui s'ha endut la pijtor part. El competidor ha vist les intencions de l'individu i ha alçat la mà esquerra per avisar. Però l'activista, amb una bandera de Palestina a les mans, s'ha entropessat i ha caigut al voral. Aquest moviment ha despistat a Romo, que s'ha desequilibrat, ha caigut i s'ha endut un segon corredor, el belga Plackaert.
Tot això succeeix després que l'equip israelià retiri la paraula "Israel" del mallot dels seus ciclistes donades les protestes en contra de la seva participació en la competició.
Així ho han traslladat en un comunicat oficial a X: "Per prioritzar la seguretat dels nostres ciclistes i de tots els competidors, donada la perillositat d'algunes protestes a La Vuelta. Israel - Premier Tech ha proporcionat als ciclistes un uniforme amb el monograma de l'equip per a la resta de la cursa. El nom de l'equip es manté com Israel - Premier Tech, però l'uniforme amb el monograma ara s'alinea amb les decisions de la marca que hem adoptat prèviament per als nostres vehicles i roba informal".
Prescindir del nom d'"Israel" no només s'ha dut a terme per les protestes a Astúries del dissabte. Durant tot el campionat s'han vist diverses situacions en què els assistents han fet trontollar l'organització de la competició: a Catalunya i al País Basc s'han vist imatges d'allò més rebels.