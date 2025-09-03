Catalunya i el País Basc sacsegen La Vuelta amb protestes contra Israel

Van passar 33 anys sense que La Vuelta ciclista a Espanya trepitgés el País Basc. En els anys més intensos del procés, la prova també va desaparèixer de manera discreta de Catalunya. Dos fets que troben una explicació similar en l'edició d'aquest any. I és que els dos territoris han sacsejat la prova amb les protestes contra Israel. Cal recordar que un dels equips participants en la prova és l'Israel Premier Tech.
La primera protesta es va veure en la cinquena etapa de La Vuelta, una contrarellotge per equips que el 27 d'agost recorria Figueres. Un grup d'activistes van barrar el pas als ciclistes de l'equip israelià i els van fer perdre uns segons, si bé després l'organització ho va compensar. Les motos dels Mossos d'Esquadra els van dispersar, van ser identificats i un d'ells va ser detingut.
L'endemà de la detenció, l'activista va quedar en llibertat i acusat d'un delicte de desordres públics, un altre de resistència i desobediència i un tercer per posar en risc greu la circulació. En tot cas, l'entitat Alt Empordà per Palestina, organitzadora de la protesta, va celebrar la "repercussió molt gran" de l'acte: "Esperem que això serveixi de tret de sortida perquè arreu de l'Estat hi hagi protestes entorn de La Vuelta", deien.
La crida ha funcionat, almenys a Catalunya i al País Basc. Tot just un dia després de la primera protesta, en la sisena etapa, un petit grup d'activistes va intentar obstaculitzar la sortida des d'Olot. Els manifestants es van plantar davant dels ciclistes quan estaven a punt de sortir, però altre cop els Mossos van dispersar-los. En aquest cas, no hi va haver cap detenció i l'etapa es va produir amb normalitat.
Etapa cancel·lada a Bilbao
Més exitosa ha estat la protesta de l'onzena etapa, viscuda aquest dimecres a Bilbao. La competició ha quedat interrompuda durant uns minuts perquè un grup de persones han irromput a la carretera per protestar altre cop contra Israel. En la pancarta es podia llegir "Destroy Israel" acompanyada de diverses banderes de Palestina. Agents de l'Ertzaintza han pogut retirar els manifestants i la carrera s'ha reprès.
A tan sols 27 quilòmetres de meta, altre cop una pancarta s'ha posat enmig dels ciclistes, si bé l'han pogut esquivar. Però el gran punt de tensió ha estat a la meta. Una invasió de banderes palestines i pancartes contra Israel ha fet que s'hagi pres una decisió inèdita: l'etapa s'ha cancel·lat a tres quilòmetres del final, no hi haurà guanyador i els temps vàlids seran els que marcaven els ciclistes abans de la suspensió.
Xoc entre el govern espanyol i La Vuelta
Les protestes també han deixat un xoc entre el govern espanyol i La Vuelta. La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha enviat una carta al director de la prova ciclista, Javier Guillén, on li retreu que qualifiqués d'“acte de violència” la protesta a Figueres.
A la missiva, Rego expressa la seva “profunda preocupació i indignació” pel contingut de les declaracions, i li demana que “consideri si els valors de la Vuelta són compatibles amb la participació d’un equip vinculat a un Estat que viola el dret internacional, que s’està parapetant en un genocidi i que massacra una població indefensa”.
Després de l’acció, Guillén va afirmar que s’havia tractat d’un “acte de violència” i va anunciar que la seva organització presentaria una denúncia formal davant la policia. El director de La Vuelta també va defensar la presència de l’equip Israel-Premier Tech, assegurant que no es tracta d’un equip convidat, sinó que havia obtingut la seva plaça per mèrits esportius i no existeix cap impediment reglamentari perquè competeixi a la prova.