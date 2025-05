La Federació Catalana fa una crida a animar la selecció espanyola: «Us necessitem»

La Federació Catalana de Futbol (FCF) ha encoratjat l'afició a donar suport a la selecció espanyola femenina en el partit contra Anglaterra a l'RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat del pròxim 3 de juny, que pot suposar la classificació per a la fase final de la Nations League. Ho ha fet amb un vídeo motivacional amb imatges de les grades plenes de "rojigualdes" als comptes oficials de les xarxes socials.

Al vídeo apareixen algunes de les jugadores catalanes més destacades del combinat espanyol, com Alèxia Putellas, Aitana Bonmatí, Jana Fernández, Leila Ouahabi i Laia Alexandrí. Les futbolistes fan una crida a anar al camp de l'Espanyol per ajudar-les a continuar somiant amb la Nations League.

"Volem seguir somiant amb la Nations League", clama Putellas. "Us esperem a Cornellà", suma Aitana. "Animeu-vos, sou importants per nosaltres", afegeix Alexandri. Tot plegat, perquè Putellas acabi fent la crida definitiva: "Us necessitem".

⚽️Les futbolistes catalanes @alexiaputellas , @AitanaBonmati , @laiaaleixandri , @LeilaOuahabi i @janafernandez_ us encoratgen a anar a veure-les amb la @SEFutbolFem



▶️ Abans però, 𝐭𝐞𝐧𝐢𝐮 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐚𝐦𝐛 𝐂𝐚𝐭𝐚𝐥𝐮𝐧𝐲𝐚 💛❤️

📅 Diumenge 1 de juny

⏰ 19:00h

⚽️… pic.twitter.com/EenrZtRkQm — Federació Catalana de Futbol (@FCF_CAT) May 30, 2025

La publicació a la xarxa social x acumula múltiples respostes que mostren el desacord amb la crida i que recullen la indignació d'una part important dels seguidors de la selecció catalana. "No només heu desprestigiat els partits de la selecció, sinó que a més ara convoqueu als de la selecció espanyola quan pràcticament no heu promocionat el vostre", rebla un usuari.

I és que la selecció catalana femenina juga dos dies abans, l'1 de juny, contra Xile a l'Estadi Johan Cruyff. Les futbolistes catalanes mencionades no hi podran ser per incompatibilitat amb el partit amb la selecció espanyola, per la qual cosa Catalunya no podrà comptar amb les principals estrelles.

Un cas similar a la selecció masculina

El dimecres 28 de maig, la selecció catalana masculina ja va jugar i guanyar el seu amistós contra Costa Rica també l'Estadi Johan Cruyff. Aleshores, Gerard Martín, que inicialment havia estat convocat, va haver d'anul·lar el seu compromís perquè el van cridar de la selecció espanyola sub-21. Per aquest motiu, els aficionats es pregunten si no hi havia la possibilitat de no fer coincidir els partits amb els d'Espanya.