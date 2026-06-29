La lliga femenina de futbol aprova una inversió multimilionària de Pau Gasol

Els clubs de la Lliga F han aprovat aquest dilluns 29 de juny l'entrada de Pau Gasol com a inversor de la competició amb una operació de 55 milions d'euros que es convertirà en la inversió privada més important de la història de la lliga femenina de futbol. L'acord, impulsat a través de Gasol16 Ventures, l'empresa d'inversió de l'exjugador de bàsquet, i de la companyia Fortified Partners, ha rebut el suport de la majoria reforçada de dos terços dels setze clubs durant l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària celebrada aquest dilluns.
La inversió arriba només una setmana després que es fes públic l'acord entre les dues parts, que servirà per accelerar el creixement i la professionalització del futbol femení. Segons ha informat la Lliga F, els 55 milions d'euros s'aportaran de manera progressiva al llarg de les pròximes quatre temporades i es destinaran a reforçar l'estructura comercial i operativa de la competició, consolidar un model econòmic sostenible per als clubs i potenciar la projecció internacional de les futbolistes.
Es tracta d'una operació sense precedents dins del futbol femení professional, de fet, és la inversió privada més elevada que ha rebut mai una lliga femenina de futbol i una de les més rellevants que s'han fet a escala mundial en l'esport femení. L'objectiu de Gasol és ambiciós, ja que vol dotar la competició de més recursos per continuar reduint la distància amb les grans lligues europees i generar noves vies d'ingressos tant per als clubs com per a la mateixa competició.
Què es farà amb els 55 milions?
La inversió multimilionària ha de servir per impulsar diversos projectes estratègics, entre les prioritats hi ha el desenvolupament de l'estructura comercial de la Lliga F, la millora de la seva capacitat operativa, la consolidació d'un model de negoci sostenible a llarg termini i la internacionalització del futbol femení espanyol. A més, la competició també pretén reforçar la marca de la Lliga F, incrementar els ingressos comercials i audiovisuals i continuar impulsant el desenvolupament dels clubs perquè puguin competir en millors condicions tant dins com fora dels terrenys de joc.
Audiències a l'alça
Durant l'assemblea també s'han presentat les dades d'audiència d'aquesta temporada 2025/26, amb un balanç molt positiu. La Lliga F ha arribat als 7,5 milions d'espectadors, un 11,2% més que la temporada anterior, una xifra que confirma la tendència a l'alça de la competició, que va guanyant seguidors temporada rere temporada. Els propers dies també seran moguts, ja que s'obrirà el procés de comercialització dels drets audiovisuals de les pròximes temporades, un dels clau per continuar augmentant els ingressos i la visibilitat del futbol femení.
L'acord serà presentat oficialment aquest dimarts 30 de juny a les 16:30 hores, en una roda de premsa a Madrid en què participaran Pau Gasol i la presidenta de la Lliga F, Beatriz Álvarez, per detllar els objectius de la inversió i el full de ruta previst per als pròxims anys.