La maledicció del Barça que s'ha confirmat en el partit contra el Borussia Dortmund

El Barça va encaixar la nit d'aquest dimarts la primera derrota del 2025 en un partit molt fluix dels de Hansi Flick contra el Borussia Dortmund a la tornada de les semifinals de la Lliga de Campions (3 a 1). Després de tres mesos i mig, l'equip es va veure superat al camp i al marcador, i va haver de treure suc a l'avantatge de quatre gols de l'anada per certificar la classificació. És tasca del cos tècnic analitzar els motius de la desfeta i de la mala imatge mostrada, però l'hemeroteca permet detectar un detall que, quan hi és, el Barça no aconsegueix esquivar la desfeta. Com a mínim, des de 1958.

Es tracta dels pantalons blancs, que els jugadors van tornar a lluir al Signal Iduna Park. Amb ells, el Barça va perdre per un gol a dos contra Las Palmas el 30 de novembre passat a Montjuïc i contra l'Osasuna tres a dos a Pamplona el 1982. Per trobar l'última victòria amb aquesta peça de roba polèmica ja pel color en si mateix cal remuntar-se al 1958, amb Kubala, Luis Suárez, Ramallets i companyia.

El Barça va jugar amb els pantalons blancs per evitar la confusió cromàtica amb els alemanys, que vesteixen pantalons negres. No ho van fer en el partit de la fase de lligueta que va servir de preludi dels quarts de final i els blaugrana van guanyar amb una remuntada final amb un dos a tres. Ara, però, es van veure clarament superats.