La policia francesa frustra l'intent de segrest de Kylian Mbappé

La policia francesa ha frustrat l'intent de segrest de Kylian Mbappé. Tal com informa el diari Le Parisien, l'estrella del Reial Madrid formava part de la llista de possibles objectius d'una banda criminal francesa que es dedicava a segrestar persones adinerades per robar-los els diners.
Clément L., un jove de 18 anys, ha estat formalment imputat per la policia francesa com a presumpte líder de l'organització, a la qual es vincula amb una sèrie de robatoris violents i projectes de segrest en localitats franceses com Neuilly-sud-Seine, Saint-Brice-sous-Forêt i Santenay. Després del seu arrest, tenint en compte que ja estava presó, ha passat a règim d'aïllament, mentre que el seu presumpte còmplice ha quedat en llibertat provisional, però ha de presentar-se periòdicament davant la justícia per evitar que marxi del país.
Segons les informacions del diari francès, el detingut té diversos antecedents i ja estava a presó per diversos delictes greus, com ara violació, proxenetisme o altres robatoris amb banda organitzada. Malgrat estar entre reixes, Clément continuava dirigint les operacions de segrest de personalitats públiques adinerades, com l'estrella del Reial Madrid. De fet, els guàrdies penitenciaris li van confiscar dos telèfons mòbils dins de la seva cel·la.
En ells, els investigadors van descobrir una llista amb 26 direccions d'objectius d'alt poder adquisitiu: a banda del futbolista Kylian Mbappé i d'un conegut raper, figuraven cantants, joiers, empresaris, un majorista xinès i un majorista de carn suposadament milionari. En les seves declaracions judicials, el jove va admetre la gravetat dels fets, encara que va intentar rebaixar el seu paper assegurant que només actuava com a intermediari.