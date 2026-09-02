El madridista Raúl Asencio, condemnat per quadruplicar la taxa d'alcoholèmia al volant

Raúl Asencio ha estat condemnat per un delicte contra la seguretat viària després de multiplicar per quatre la taxa d'alcohol en sang permesa en un control de trànsit a la seva Gran Canària natal durant l'aturada del futbol de clubs de l'agost, tal com ho ha avançat aquest dimecres el diari Atlántico Hoy. El futbolista del Reial Madrid va ser enxampat amb una taxa de 0,90 mil·ligrams per litre, quan la màxima permesa és de 0,25, i ha estat condemnat en un judici ràpid celebrat a San Bartolomé de Tirajana (Gran Canària).
El jutge li ha retirat el carnet de conduir durant vuit mesos al defensa central i li ha imposat una multa de 14.400 euros. Tot plegat, en ple procediment judicial a la plaça número 5 de la Secció Penal del Tribunal d'Instància de Las Palmas de Gran Canària, que comença a jutjar aquest dijous Asencio i tres companys del planter del Reial Madrid -Ferran Ruiz, Juan Rodríguez i Andrés García- en què se l'acusa de revelació de secrets per la distribució d'un vídeo sexual de dues noies, una menor d'edat, sense el seu consentiment.
La Fiscalia demana dos anys, sis mesos i un dia de presó per a Asencio, com també una multa. Els seus companys estan acusats, a més, d'un delicte de distribució de pornografia infantil. Si bé, ell compta amb el perdó de l'ofès, una causa d'extinció de la responsabilitat criminal en determinats delictes on la persona victimitzada pot perdonar l'autor, la qual cosa fa que s'acabi el procediment penal. Si les víctimes ratifiquen aquest perdó davant del jutge, el jugador quedarà exculpat.
Un estiu convuls per a Raúl Asencio
L'estiu del defensa blanc no ha estat tranquil en cap àrea, ja que també va protagonitzar una polèmica després que es filtressin imatges seves al casino. Mentrestant, l'arribada de José Mourinho a la banqueta del Santiago Bernabéu l'ha relegat a una posició testimonial a la plantilla del Reial Madrid i no suma cap minut aquesta temporada. Si bé, tampoc ha sortit ni traspassat ni venut en el mercat de fitxatges que va tancar aquest dimarts a les 23.59 hores a la Lliga, per la qual cosa continuarà formant part de la plantilla madridista, com a mínim, fins al mercat d'hivern.