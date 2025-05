La selecció catalana canvia d'estadi per als partits del 125è aniversari

La Federació Catalana de Futbol (FCF) arriba al 125è aniversari i els plats estrella de la celebració seran dos amistosos que disputarà la selecció catalana femenina i masculina. Un dels atractius dels enfrontaments és que es disputaran en un estadi on mai ha jugat el combinat català: el Johan Cruyff de la ciutat esportiva del Barça.

Així ho han anunciat aquest dijous el president de la FCF, Joan Soteras, i el president del Barça, Joan Laporta. L'estadi Johan Cruyff acollirà el partit masculí entre Catalunya i Costa Rica el 28 de maig, mentre que la cita femenina entre Catalunya i Xile serà quatre dies més tard, el pròxim 1 de juny.

La FCF ha recordat que el debut en aquest estadi és especial pel vincle de la selecció catalana amb Johan Cruyff. La llegenda neerlandesa va vestir la samarreta de la selecció catalana en dues ocasions i va dirigir l'equip del país entre el 2009 i el 2013. Amb Cruyff a la banqueta es va viure la històrica victòria de Catalunya contra l'Argentina (4-2) entrenada per Diego Armando Maradona al Camp Nou l'any 2009.

Soteras ha celebrat que l'estadi Johan Cruyff és "un escenari ideal" per tornar a veure els partits de la selecció catalana i espera "un gran ambient". Per altra banda, Laporta ha declarat que és un honor tornar a acollir partits de la selecció catalana i es compromet a "treballar per la seva difusió i reconeixement". "Reiterem el nostre compromís amb el país i en la promoció de l’esport a Catalunya", ha conclòs.

L'últim partit de la selecció catalana masculina es va disputar fa prop d'un any a la Nova Creu Alta de Sabadell amb empat (2-2) contra Panamà. A més, en els últims anys, la seu habitual dels partits de Catalunya havia estat Montilivi. Les obres al Camp Nou impedeixen que la selecció torni al temple blaugrana, però sí que tornarà a jugar en seu blaugrana.