La selecció catalana de futbol ja té rival per al partit dels 125 anys

La Selecció Catalana Absoluta masculina ja té rival per al seu pròxim compromís internacional. Serà Costa Rica, en un partit que servirà per commemorar el 125è aniversari de la Federació Catalana de Futbol (FCF). L’enfrontament tindrà lloc el dimecres 28 de maig, just després del final de la Lliga i tres dies abans de la final de la Champions League. L’estadi i l'hora del matx encara estan per concretar.

La selecció dirigida per Gerard López tornarà als terrenys de joc un any després del seu darrer partit, que va ser contra Panamà el 29 de maig del 2024 a la Nova Creu Alta de Sabadell, amb un empat (2-2). En aquella ocasió, els gols catalans els van marcar Ferran Jutglà i Carles Aleñà.

Aquest cop, l’amistós internacional comptarà amb un component simbòlic afegit: serà l’escenari per estrenar la nova samarreta d’edició limitada pel 125è aniversari de la FCF. A més, el partit es podrà veure en directe per TV3, que manté el seu compromís amb les seleccions catalanes.

Costa Rica, dirigida pel tècnic mexicà Miguel “El Piojo” Herrera, és la selecció amb més títols de Centreamèrica. Ha guanyat tres Copes d’Or de la CONCACAF (1963, 1969 i 1989) i vuit Copes Centreamericanes. Al seu palmarès també hi consten sis participacions en el Mundial de la FIFA, destacant la històrica classificació als quarts de final al Brasil 2014. El conjunt centreamericà es prepara actualment per disputar la Copa d'Or aquest estiu als Estats Units.

Entre els jugadors que podrien ser convocats per “La Sele” hi figuren noms de renom com Keylor Navas, exporter del Reial Madrid i del PSG (amb 38 anys i un palmarès que inclou tres Champions, diverses lligues i Supercopes), Jeyland Mitchell (Feyenoord) i Manfred Ugalde (Spartak de Moscou). La selecció ocupa actualment la posició 54 del rànquing mundial de la FIFA.

Aquest partit promet ser una nova cita destacada pel futbol català, que continua buscant espais de visibilitat internacional i moments per reivindicar-se com a selecció pròpia.