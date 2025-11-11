Guerra oberta entre el Barça i la selecció espanyola. La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha informat que ha desconvocat Lamine Yamal després d'assabentar-se que el jugador es va sotmetre a un tractament per combatre la pubàlgia la nit abans a començar la concentració. Aquesta intervenció té un temps de baixa d'entre 7 i 10 dies, motiu pel qual la selecció ha decidit deixar descansar l'extrem del Barça.
En el comunicat fet públic, els Serveis Mèdics de la RFEF expressen la seva "sorpresa i malestar" pel cas. Segons expliquen, a les 13.47 de dilluns, van conèixer que aquell matí Lamine Yamal havia estat sotmès a un "procediment invasiu de radiofreqüència per al tractament de les seves molèsties al pubis". Aquest tractament es va fer per ordre i sota supervisió dels serveis mèdics del Barça.
El tractament es va fer, segons la Federació, sense comunicació prèvia al cos mèdic de la selecció, i el mateix dia que començava la concentració. Afegeixen que a les 22:40 de dilluns, van rebre un informe del Barça, en què s'indicava la recomanació mèdica de repòs durant 7-10 dies.
Va ser llavors, quan la Federació, "prioritzant en tot moment la salut, la seguretat i el benestar del jugador", va decidir desconvocar-lo. Tanquen el comunicat confiant que Lamine Yamal "pugui evolucionar favorablement" i li desitgen "una ràpida recuperació".
Enèsima polèmica
El d'avui és un capítol més en la pugna entre el Barça i la selecció espanyola. A l'aturada de principis d'octubre, el Barça va anunciar que Lamine Yamal tornava a tenir molèsties al pubis i estaria de baixa entre dues i tres setmanes, unes hores després que Luis de la Fuente el tornés a convocar amb la selecció.
Això va fer que Lamine no jugués al camp del Sevilla -partit que el Barça va perdre- ni amb Espanya contra Bulgària i Geòrgia -ambdós partits els va guanyar la selecció espanyola-. Amb tot, el conflicte neix a l'aturada de seleccions de setembre, quan Lamine va tornar lesionat i va estar diverses setmanes de baixa.