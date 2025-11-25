L'alcalde de Nova York es declara fan d'un futbolista català: «M'encanta»

El nou alcalde de Nova York i un dels noms propis de l'actualitat política internacional, Zohran Mamdani, ha sorprès el món després de declarar la seva admiració per un futbolista català. En la visita al programa de tertúlies The Adam Friedland Show la nit d'aquest dilluns, ha compartit la seva passió pel futbol i, concretament, per l'Arsenal i alguns jugadors gunners li han fet arribar missatges de vídeo.
Un d'ells ha estat el lateral dret de la Masia Héctor Bellerín, actualment al Betis, tot i que va gaudir dels millors anys a l'Arsenal. Bellerín, que destaca per la seva implicació política i l'activisme en diversos àmbits, ha felicitat l'alcalde de Nova York per la victòria a les eleccions municipals i li ha transmès la seva satisfacció pel que suposa: "A Espanya també se sent l'efecte que té la teva victòria", li ha dit.
"M'encanta aquest home", ha contestat Mamdani mentre veia el vídeo. Un vídeo en què Bellerín fa broma i li diu que ell és la confirmació de la seva teoria que "si ets fan de l'Arsenal, és que ets una persona de primera". L'alcalde novaiorquès s'ha mostrat molt agraït amb el futbolista i ha comentat amb el presentador, Adam Friedland, que l'han d'anar a veure en un partit del Betis.
Zohran Mamdani, un apassionat del futbol i accionista de l'Oviedo
Mamdani s'ha convertit en el primer alcalde musulmà i autodenominat socialista de la història de la principal ciutat dels Estats Units. Nascut a Uganda ara fa 34 anys, musulmà xiïta, fill d’una cineasta índia i un acadèmic africà, i adscrit a les organitzacions de l’esquerra nord-americana Socialistes Democràtics d’Amèrica i el Partit de les Famílies Treballadores, destaca pel seu carisma i la capacitat de mobilització i ha fet bona la imatge de persona de carrer, allunyada dels vicis de la política.
Un dels detalls que l'han fet semblar més proper és la seva passió pel futbol, que té implicacions en l'esport espanyol. I és que Mamdani és accionista de l'Oviedo des que, el 2012, va comprar una acció del club quan estava al límit de la desaparició. "Potser soc el primer accionista de l'Oviedo amb seu a Maine", va piular aleshores. El club el va felicitar ferventment quan va esdevenir alcalde: "Nova York té ara un color més 'blau Oviedo'", va celebrar a les xarxes socials en referència al blau del partit Demòcrata.