Lamine Yamal ha estat el protagonista en la roda de premsa prèvia al partit de tornada de l'eliminatòria de Champions de demà. El Barça porta temps perseguint la sisena Lliga de Campions i l'equip vol estar a les semifinals. Lamine, que confia en la remuntada, ha destacat que el grup és jove i ple de jugadors "molt culers" i ha dit que demà, contra l'Atlètic de Madrid, lluitaran per l'escut com durant tota la temporada. "Demà ho donarem tot", ha sentenciat el davanter de només 18 anys.
A preguntes dels periodistes, el de Rocafonda ha remarcat que l'equip té "moltes ganes d'estar una altra vegada en semifinals" i que s'imagina un partit amb "intensitat". A més, ha destacat que l'equip té "jugadors amb molta qualitat: tenim veterans, tenim jugadors que són de classe mundial i ho estan demostrant cada any." "Tenim un equip ple de jugadors que poden remuntar el partit i per això confio en el meu equip", ha continuat el 10 del Barça i ha promès que no pararan de córrer "ni un minut" i que, si cauen eliminats, "serà lluitant fins al final".
Pel que fa a la responsabilitat que recau sobre la seva figura, Lamine no creu "que passi només per mi" i afegeix que "si passés això, tampoc m'importaria". En aquesta línia, ha subratllat que ha tingut "la sort d'haver hagut d'entomar més responsabilitats de les que pertocaven des de petit" i és per això que hi està acostumat i que només pensa a gaudir-les. El davanter ha declarat que es troba "molt bé i motivat per marcar diferències" i ha fet broma sobre la possibilitat que el Cholo li faci "un favor" i el posi "en l'u contra u amb algun jugador".
Lebron James i Neymar, referents
Preguntat per la imatge de Lebron James, que Lamine ha penjat al seu Instagram, el futbolista ha comentat que el jugador dels Lakers és un dels referents que el pot "inspirar per al partit de demà". En la mateixa línia, el davanter ha explicat que admira molt Neymar, que el brasiler va marcar tota la seva infantesa i que, en relació al partit contra l'Atlètic, "és un jugador que ens inspira a tots".
Finalment, el blaugrana ha assegurat que el fa molt feliç marcar a la Champions. Ha afirmat que la Champions i el Mundial "són les dues competicions més importants." D'aquí a uns anys, Lamine també espera haver guanyat ambdós títols.