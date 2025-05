Lamine Yamal renova amb el Barça fins al 2031

Malgrat que ha costat uns dies tancar-ho, la renovació de Lamine Yamal amb el Barça ja és una realitat. El club ha anunciat aquest dimarts que el davanter català es mantindrà a les files blaugrana almenys fins al 2031. Tot després d'una temporada històrica en què el noi de Rocafonda ha trencat tots els registres de precocitat. Quan s'acabi aquest contracte, que situa Lamine Yamal com un dels jugadors més ben pagats de la plantilla, el català només tindrà 23 anys.

I és que Lamine Yamal és el líder indiscutible d'aquest nou Barça. Ja s'ha dit per activa i per passiva, però no deixa de ser absolutament surrealista i ridícul a parts iguals que un jove de 17 anys sigui avui dia un dels millors jugadors del món, sinó el millor. Les comparacions amb Messi haurien de ser un pecat, però és que els números del català són estratosfèrics en comparació amb un argentí que, amb aquesta edat, tot just feia els primers passos al primer equip. Val a dir, com la majoria de futbolistes quan tenen 17 anys. Menys Lamine Yamal.

Tenim Lamine fins al 2031 pic.twitter.com/Hi5L87aFLR — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) May 27, 2025

55 partits, 18 gols i 25 assistències són els registres d'un primer curs com a titular que no només aporten estadístiques, sinó que Lamine Yamal ha estat el líder absolut del joc del Barça. Qui ha tirat el carro quan l'equip no responia tant a la Champions com en el seguit de Clàssics que ha vençut el Barça. També per la seva mentalitat guanyadora i, com la resta de joves que han viscut alguns dels pitjors anys del Barça en plena infantesa, amb ganes de venjar-se de qui ha humiliat el club en aquests últims anys. Una influència que el situa en les travesses de la Pilota d'Or.

La renovació de Lamine Yamal és ja la tercera des que s'ha acabat la temporada. I és que el club ha volgut anar per feina i ha lligat alguns dels pilars d'aquest curs. A més de Lamine Yamal fins al 2031, Joan Laporta ja ha lligat Hansi Flick per a les dues pròximes temporades i a Raphinha fins al 2028. La llista encara no s'ha acabat i es preveu que altres jugadors vagin passant per les oficines del club en els pròxims dies.