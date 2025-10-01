L'Associació Palestina de Futbol s'ofereix per disputar un partit contra Catalunya

S'obre la possibilitat d'un partit de futbol amistós entre la selecció masculina de Palestina i la catalana. Els palestins ja tenen un amistós confirmat pel dissabte 15 de novembre contra la selecció d'Euskadi i volen aprofitar l'estada a la península Ibèrica per jugar contra Catalunya.
Segons ha avançat El Món a RAC1, la idea de la selecció palestina és jugar el dimarts 18 de novembre a Catalunya, concretament a Barcelona. Una opció seria l'Estadi Olímpic Lluís Companys, amb la incògnita de si és compatible amb els partits que hi pugui estar jugant encara el Futbol Club Barcelona. El dia 18 no hi ha cap partit previst, perquè hi ha aturada de seleccions, el pròxim seria el diumenge 23 contra l'Athletic Club.
El Govern dona suport a la iniciativa segons han explicat a l'ACN fonts de Presidència aquest dimecres, que remarquen que el cap de l'executiu, Salvador Illa, aposta per l'esport com una "eina de pau". El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha dit en una entrevista a El món a RAC1 que ja estan en converses amb el president de la Federació Catalana.
En les darreres temporades, la selecció catalana acostumava a jugar un partit per any, coincidint amb el final de la temporada, al mes de juny. Els rivals dels últims cursos han sigut de baix nivell (Costa Rica, Panamà o Jamaica) i en estadis com el Johan Cruyff de Sant Joan Despí o la Nova Creu Alta de Sabadell.
En la primera dècada del segle, Catalunya sí que va jugar contra dues seleccions de primer nivell mundial. El 2004 contra el Brasil, amb derrota, i el 2009 contra l'Argentina, amb victòria. Ambdós partits van disputar-se al Camp Nou i van tenir una assistència vora els 50.000 espectadors.