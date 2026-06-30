Lebron James marxa de LA Lakers

Lebron James abandonarà els Lakers la temporada vinent. Així ho ha comunicat aquest dimarts a la gerència de l'equip, on els ha traslladat que vol jugar en qualsevol altre equip l'any vinent, tot i que a hores d'ara encara no ha transcendit quin podria ser el seu pròxim destí. El jugador nascut a Akron, que ja té 41 anys, podria buscar guanyar un últim anell de l'NBA abans de retirar-se. El moviment arriba sis dies després que el conjunt de Los Ángeles renovés per quatre anys més a Austin Reaves a canvi de 185 milions d'euros, refermant el seu compromís amb el nucli jove de l'equip.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nLa lliga femenina de futbol aprova una inversió multimilionària de Pau Gasol Pau Espí Solé\r\n\r\n