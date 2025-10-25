Les baixes del Barça abans del clàssic d'aquest diumenge

El clàssic Madrid-Barça que es jugarà aquest diumenge al Bernabéu està rodejat d'incògnites. Des de l'expulsió de l'entrenador blaugrana Hansi Flick en l'últim partit Lliga contra el Girona fins a les múltiples baixes de l'equip, l'ambient que rodeja el partit d'aquest diumenge és tens. Tot i això, l'alemany Marcus Sorg dirigirà l'equip al clàssic amb entusiasme i motivació, com ha expressat a la roda de premsa prèvia d'aquest dissabte.
Sorg, que substituirà a Flick en aquest partit, ha dedicat unes paraules al seu company i l'ha definit com "la part més important de l'equip", tot i que, assegura, que "tots sabem el que hem de fer". Al camp les baixes es notaran, ja que són sis els jugadors que no hi estaran al camp aquest diumenge. L'última baixa ha sigut la de Raphinha, que tot i que va entrenar el divendres junt amb la resta de l'equip, finalment no jugarà el clàssic per les molèsties que encara arrossega en el bíceps femoral de la cama dreta.
L'encarregat de substituir a Flick aquest diumenge s'ha pronunciat per l'absència del davanter: "Qualsevol equip voldria tenir a Raphinha, però la situació és la que és. Està lesionat", ha lamentat Sorg. Amb aquesta última notícia, la llista del qui no estaran aquest diumenge al Bernabéu queda així: Ter Stegen, Joan García, Gavi, Dani Olmo, Raphinha, Lewandowski.
Hansi Flick es perd el clàssic
El partit del dissabte 18 d'octubre contra el Girona va ser molt tens, així ho va demostrar l'expulsió de Hansi Flick perquè, segons l’àrbitre Jesús Gil Manzano, va aplaudir irònicament una de les seves decisions en el temps afegit. El tècnic alemany ja va rebre altra targeta groga durant el partit, i aquesta segona amonestació va comportar la sanció del pròxim partit i el més important: el clàssic.
Tot i que el Barça va recórrer la sanció argumentant que Flick no estava protestant, sinó animant els seus jugadors, i que el gest havia estat mal interpretat; el Comitè de Disciplina, com el d’Apel·lació i finalment el Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD), van rebutjar el recurs i mantindran el càstig. L'equip també denunciava que l'absència de Flick al partit del diumenge suposava un greu perjudici esportiu i “irreparable”, ja que és un partit clau pel títol i només dos punts separen els dos equips.
El TAD, però, ha conclòs que la seva absència "no altera la igualtat de la competició ni genera un dany irreparable", com sentència en la resolució emesa ahir, en què també considera que no hi ha cap error en l’acta arbitral, de manera que la sanció es mantindrà pel partit d'aquest diumenge.