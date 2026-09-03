Les víctimes del vídeo sexual perdonen Raúl Asencio davant el jutge i queda exculpat

Les dues víctimes del cas de l'enregistrament i difusió d'uns vídeos de contingut sexual per part de diversos jugadors del planter del Reial Madrid entre els quals hi ha Raúl Asencio han perdonat els acusats davant del jutge. Aquest perdó permet retirar l'acusació del delicte de revelació de secrets, l'única que constava sobre Asencio i, per tant, ha quedat exculpat. Si bé, es manté el delicte de pornografia infantil contra els altres tres implicats, ja que una de les víctimes tenia 16 anys en el moment dels fets.
El perdó de l'ofès suposa una causa d'extinció de la responsabilitat criminal en determinats delictes on la persona victimitzada pot perdonar l'autor, la qual cosa fa que s'acabi el procediment penal. Fa uns mesos, va transcendir que Asencio comptaria amb aquest favor i les dues noies ho han ratificat a la plaça número 5 de la Secció Penal del Tribunal d'Instància de Las Palmas de Gran Canària, on aquest dijous ha començat el judici del cas. El català Ferran Ruiz -la temporada passada al Girona B i ara al Terrassa FC-, Juan Rodríguez i Andrés García, però, continuen imputats.
Tot plegat, l'endemà que s'hagi fet públic que el central blanc ha estat condemnat per un delicte contra la seguretat viària després de multiplicar per quatre la taxa d'alcohol en sang permesa en un control de trànsit a la seva Gran Canària natal durant l'aturada del futbol de clubs de l'agost. El futbolista del Reial Madrid va ser enxampat amb una taxa de 0,90 mil·ligrams per litre, quan la màxima permesa és de 0,25, i ha estat condemnat en un judici ràpid celebrat a San Bartolomé de Tirajana (Gran Canària). El jutge li ha retirat el carnet de conduir durant vuit mesos al defensa central i li ha imposat una multa de 14.400 euros.
Mourinho carrega contra Asencio
Al seu torn, l'entrenador de Reial Madrid, Jose Mourinho, ha confirmat que el club li ha obert un expedient i ha reblat que "un jugador del Reial Madrid ho és les 24 hores del dia, els 7 dies de l'any i els 12 mesos de l'any", en referència a la condemna per conduir begut. "No estic feliç -amb la situació- i els errors es cometen, però si se n'acumulen, la cosa canvia", ha reblat.